Kevin De Bruyne verwelkomt eerste dochtertje

Terwijl zijn collega-Rode Duivels in Denemarken hun eerste Nations League-duel spelen, kwam Kevin De Bruyne met heuglijk nieuws. De Bruyne en zijn vrouw Michèle Lacroix zijn voor de derde keer ouders geworden.

Na zoontjes Mason Milian (4) en Rome (1) verwelkomden de twee nu voor het eerst een dochter. Het meisje kreeg de naam Suri, zo blijkt uit de Instagram-posts van De Bruyne en Lacroix. Het is dezelfde naam die Tom Cruise en Katie Holmes aan hun dochter gaven.

De Rode Duivels spelen zaterdagavond voor de Nations League in en tegen Denemarken. Dinsdag volgt een wedstrijd in het Koning Boudewijnstadion tegen IJsland. Het is nog afwachten of De Bruyne alsnog zal aansluiten bij de selectie.