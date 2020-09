Geen verrassingen in basiself voor Denemarken, Witsel aanvoerder

Bondscoach Roberto Martinez brengt zaterdagavond de verwachte elf namen aan de aftrap in het Parkenstadion van Kopenhagen, waar met Denemarken de eerste tegenstander in groep 2 van de A-divisie in de Nations League wacht.

Voor Martinez zat er niets anders op dan een experimenteel elftal aan de aftrap te brengen, met wijzigingen op cruciale plaatsen. Vincent Kompany kondigde vorige maand zijn voetbalpensioen aan, Kevin De Bruyne staat zijn hoogzwangere vrouw bij en Thibaut Courtois is inmiddels teruggereisd naar Real Madrid.

Eden Hazard is er wel bij in Kopenhagen, maar staat niet aan de aftrap. Met Hazard mogen immers geen risico’s genomen worden, nadat een enkelkwetsuur zijn eerste seizoen bij Real volledig heeft gedwarsboomd. Mogelijk krijgt hij wel een invalbeurt en dinsdag op de Heizel een basisplaats tegen IJsland, op de tweede speeldag in de groep. De enige verrassing is de aanvoerdersband rond de arm van Axel Witsel. Jan Vertonghen is immers viceaanvoerder.

Zo krijgen we Simon Mignolet in doel, voor de tweede interland op rij. Vorig jaar in november in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Cyprus (6-1) kreeg Courtois rust en mocht de Club-goalie zijn 23ste cap pakken. Achterin zijn Toby Alderweireld en Jan Vertonghen speelklaar en is Jason Denayer de vervanger van Kompany. Op het middenveld komt Youri Tielemans in de plaats van De Bruyne naast Axel Witsel in het team, Thorgan Hazard en Timothy Castagne zijn dan de wingbacks. Voorin spelen Yannick Carrasco en Dries Mertens in steun van Romelu Lukaku.

Voor de Rode Duivels is het de eerste interland in bijna tien maanden. Met Denemarken staat er een meer dan interessante tegenstander tegenover hen, op de eerste speeldag in groep 2 van de A-divisie van de Nations League.

Komend jaar op het EK staan beide landen in de groepsfase opnieuw tegenover elkaar, eveneens in het Parkenstadion. Met ook nog de terugwedstrijd in de Nations League in november zijn er zo drie confrontaties op korte tijd, terwijl de vorige interland tussen beide landen meer dan twintig jaar geleden gespeeld werd. Op 3 juni 2000, in de laatste rechte lijn van de voorbereiding op Euro 2000, speelden ze in Kopenhagen 2-2 gelijk.