Duizenden Tourfans vergeten coronavirus op Col de Peyresourde

Terwijl het aantal besmettingen met het coronavirus in Frankrijk pijlsnel de hoogte ingaat, leek daar bovenaan de Col de Peyresourde vandaag weinig van te merken. Duizenden supporters stonden bijeen gepakt op de flanken om de renners van de Tour de France aan te moedigen.

Bij de achtste etappe tussen Cazères-sur-Garonne en Loudenvielle moesten de renners onder meer de Col de Peyresourde over. Dat deden ze onder aanmoediging van duizenden supporters langs de weg. Velen kwamen erg dicht bij de renners, en droegen niet altijd een mondmasker, terwijl dat wel verplicht is langs het parcours.

Dat is des te opmerkelijker omdat in Frankrijk vrijdag een recordaantal besmettingen met het coronavirus werd vastgesteld. De renners passeerden vandaag dan wel een tot nog toe groene regio, maar de organisatie mag de vingers kruisen dat er geen besmettingen in het peloton worden vastgesteld. Maandag, op de eerste rustdag van de Tour, worden alle betrokkenen opnieuw getest.

Het Spaanse Movistar vroeg op Twitter alvast aan de fans om zich bij de volgende ritten wel aan de veiligheidsmaatregelen te houden. ‘Zoals de meesten van jullie, zijn we bezorgd om de huidige situatie in de wereld. Het heeft zoveel moeite gekost om het seizoen te hervatten en we willen niet dat het stopt. Draag alsjeblieft een mondmasker en houd afstand. Doe het voor ons en de rest van het peloton.’

Waar en hoeveel publiek er is toegelaten, kunnen de dorpjes en steden waar de Tour passeert zelf beslissen. De Franse overheid heeft wel een maximum opgelegd van 5.000 toeschouwers bij sportevenementen in openlucht.

