Fransman Nans Peters zingt het uit tot op de streep, favorieten leveren strijd

De Fransman Nans Peters (26) was de beste in de eerste Pyreneeën-rit. De Tourdebutant reed in de afdaling van de Port de Balès weg van zijn medevluchters en liet zich niet meer inhalen. Ook de favorieten leverden strijd op de flanken van de Peyresourde met een uitstekende Pogacar.

De gele trui blijft bij Adam Yates, de groene trui bij Peter Sagan, de bolletjestrui bij Benoît Cosnefroy en Egan Bernal blijft in het wit rijden. Ben Hermans finishte als eerste Belg op de zesde plaats.

Hoe kwam de zege tot stand?

Van bij de start reed een groep van dertien renners weg. Het peloton liet begaan. Op de eerste klim buiten categorie, de Port de Bales, reden de Rus Zakarin en de Fransman Peters van hun medevluchters weg. Peters reed in de afdaling van de Port de Balès weg van Zakarin die op de Peyresourde er niet in slaagde terug te keren.

Wie reed zich nog in de kijker?

Ben Hermans maakte deel uit van de vroege vlucht maar op de Port de Bales ging het voor de Limburger te vroeg. Wout van Aert dan maar: die nam de laatste kilometers van de Port de Balès voor zijn rekening en voegde daar de afdaling nog aan toe in dienst van zijn kopman.

Wat deden de favorieten?

Thibaut Pinot werd op de Port de Balès al naar huis gereden, op de Peyresourde haalde Pogacar de sloophamer boven. Roglic en Quintana waren aanvankelijk de enigen die konden reageren. Bernal bracht de achtervolgers terug. Gele trui Adam Yates had meer moeite om terug te keren. Een tweede poging van Pogacar kende meer succes. Ook Julian Alaphilippe kon de besten op de Peyresourde niet volgen.

Verder nog iets dat u moet weten?

Dat de luitenanten van Roglic en Bernal duidelijk minder goed zijn dan hun kopmannen. De interne rangorde is bij deze vastgelegd. Jumbo-Visma gaf wel eerste tekenen van zwakte. Kuss en Bennett leverden nauwelijks een bijdrage, Robert Gesink en Wout van Aert deden dat wel. Ook Dumoulin moest kleur bekennen. Maar ook Bernal had enkel Carapaz nog aan zijn zijde. Maar onthoud vooral dat Tadej Pogacar een te duchten klant wordt. Zonder het tijdverlies gisteren had hij na vandaag in het geel gereden.