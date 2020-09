Jambon zal coalitiepartners vragen of ze nog achter Vlaams regeerakkoord staan

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) betreurt dat er een federale regering in de maak is die uit andere partijen bestaat dan de Vlaamse regering. Als die zogenoemde Vivaldi-regering er effectief komt, zal hij aan zijn coalitiepartners in de Vlaamse regering (CD&V en Open VLD) vragen of ze nog steeds achter het Vlaamse regeerakkoord staan.

Preformateurs Egbert Lachaert (Open VLD) en Conner Rousseau (SP.A) onderzoeken de komende week verder de standpunten van de MR, Open VLD, PS, SP.A, Groen, Ecolo en CD&V om zo de formatie van een federale regering voor te bereiden. Als die zeven partijen effectief een regering vormen, dan betekent dat voor de N-VA dat ze als grootste partij in Vlaanderen uit de boot valt en dat de federale regering geen Vlaamse meerderheid heeft.

‘Geen goede zaak’

‘Jammer voor de Vlamingen’, zo reageert Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) bij de VRT, in de marge van zijn bezoek aan Diksmuide, waar hij een toespraak gaf op een colloquium rond 100 jaar IJzerbedevaart. ‘Ik denk dat de partij die bij uitstek het belang van de Vlamingen verdedigt, zich als een zeer ernstige partner aangeboden heeft en met de PS ook heel ver geraakt is om tot dat grote akkoord te komen.’

Een federale regering zonder Vlaamse meerderheid is volgens Jambon ‘geen goede zaak’. ‘Vlaanderen moet ook op federaal vlak bestuurd worden met een democratische meerderheid aan Vlaamse kant. De partijen die daarin meegaan, zullen dat moeten verantwoorden. Maar goed, het is nog maar het begin van de federale formatie, we zullen zien hoe dat verloopt.’

Herbevestiging regeerakkoord

Als CD&V en Open Vld meestappen in een federale regering zonder N-VA, wil Jambon van die twee partijen - die samen met N-VA in de Vlaamse regering zitten - een herbevestiging vragen van het Vlaamse regeerakkoord. ‘Als de federale poging zal uitmonden in een federale regering, dan denk ik dat ik formeel zal vragen of ze bij het gesloten contract, het regeerakkoord, blijven. Ik ga ervan uit dat dat wel zo zal zijn en dan gaan we met die ploeg verder. In een volwassen federale staat kan het dat er op het federaal niveau en het niveau van de deelstaten andere coalities zijn.’

‘In dat Vlaamse regeerakkoord staan zelfs een aantal verwijzingen naar federale vragen’, vult Jambon aan. ‘Dat zal belangrijk zijn dat die vanuit de Vlaamse regering vertegenwoordigd worden in de federale regering. Maar in een normale federale staat, werkt dat zo.’

Voorlopig hebben CD&V en Open VLD nog niet gereageerd op de uitspraak van Jambon. Eerder op de dag, in het VRT-radioprogramma De ochtend heeft CD&V-voorzitter Joachim Coens wel al laten verstaan dat het Vlaamse regeerakkoord ‘100 procent gerespecteerd’ moet worden. ‘We moeten naar een samenwerkingsmodel tussen de verschillende regeringen en entiteiten van ons land. Anders gaat het niet. Zelfs al verschillen die soms van coalitie, wat al gebeurd is en nog zal gebeuren, moeten we kunnen samenwerken’, zei Coens.