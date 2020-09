Manneken Pis brengt hulde aan zorgpersoneel

Manneken Pis kreeg zaterdag een kostuum van het personeel van de ziekenhuizen van het Iris-netwerk aangemeten, en brengt op die manier hulde aan hun gedane inspanningen tijdens de coronapandemie.

Het nieuwe kostuum - compleet met medische tuniek en bloes, chirurgisch masker en gezichtsscherm - bestaat uit echte stukken stof, die gerecupereerd werden uit gebruikte ziekenhuisuniformen. Voor dit 1.048ste kostuum deed de Stad Brussel een beroep op het Brussels ontwerpersduo Ester Manas en Balthazar Delepierre.

De tenue van Manneken Pis vertegenwoordigt alle zorgberoepen: verpleegkundigen, onderhoudspersoneel, zorgkundigen, artsen, administratieve medewerkers, technisch personeel en iedereen die de ziekenhuizen mee draaiende heeft gehouden.

Enkele vertegenwoordigers van het zorgpersoneel woonden het moment bij dat Manneken Pis in het nieuw werd gestoken, zo ook Etienne Wéry, gedelegeerd bestuurder van het Iris-netwerk.

‘De onbaatzuchtigheid van het ziekenhuispersoneel tijdens de covid-crisis haalt niet langer de krantenkoppen zoals in de lente wel het geval was. Ik ben daarom erg dankbaar jegens de Stad Brussel dat ze deze moeilijke momenten in herinnering brengt en dat ze op die manier de 10.000 medewerkers in de Brusselse openbare ziekenhuizen bedankt (...)’, klonk het.

Foto: REUTERS