Boven een druk plein in het Israëlische Tel Aviv is donderdag een opvallende drone gespot. De drone, eigendom van enkele activisten die cannabis volledig willen legaliseren in het land, liet tientallen zakjes gevuld met cannabis vallen over de stad. De politie heeft de twee bestuurders van de drone opgepakt. (

Volgens de politie waren de zakjes gevuld met ‘gevaarlijke drugs’, ze konden er enkele tientallen recupereren voor voorbijgangers er mee aan de haal gingen. In Israël is het medisch gebruik van cannabis toegestaan, maar recreatief gebruik is er verboden.