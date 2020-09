Twee weken geleden werd de 29-jarige Jacob Blake zeven keer in de rug geschoten door een politieagent in het Amerikaanse Kenosha, in de staat Wisconsin. Blake overleefde de schietpartij maar ligt deels verlamd in het ziekenhuis. Vanuit zijn ziekenhuisbed verscheen Blake voor het eerst weer in het openbaar.

Blake moest er vrijdag via Zoom voor de rechter verschijnen voor feiten die dateren van voor het schietincident van 23 augustus. Hij wordt beschuldigd van aanranding, huisvredebreuk en ordeverstoring na een klacht van zijn ex-vriendin. Begin mei zou Blake bij haar zijn ingebroken, haar hebben aangerand en met haar auto gevlucht zijn.

Blake pleit onschuldig voor de drie aanklachten.

Black Lives Matter

De schietpartij van eind augustus zette heel wat in gang in de VS. Sindsdien staat het politiegeweld tegen zwarte Amerikanen weer bovenaan de agenda en kwamen duizenden mensen op straat om te betogen. Verschillende sportwedstrijden werden uit protest afgelast en op sommige plaatsen kwam het tot rellen tussen de politie en de betogers.

Ook presidentskandidaten Donald Trump en Joe Biden brachten onlangs een bezoek aan Kenosha.