Lijk gevonden in het meer aan de woonst van William en Kate

In het meer voor Kensington Palace, waar de Britse kroonprins William en zijn vrouw Kate wonen, is vorig weekend het lichaam gevonden van een onbekende vrouw.

Een merkwaardig verhaal in de Britse media. Vlakbij de woonst van de kroonprins werd een lijk gevonden in een meer. Aanvankelijk dacht de politie dat het om een 51-jarige vrouw ging die al een week vermist was. Maar toen die dame levend en wel weer opdook, bleek dat vermoeden dus fout. Tot grote opluchting van haar familie.

Een vriend van die familie liet intussen weten dat alles goed is met haar, al ’is het een traumatische week geweest’. Ze betuigen ook hun condoleances aan de familie van de onbekende vrouw.

Wie de overleden vrouw dan wel is, is nog een raadsel. Scotland Yard onderzoekt de zaak.

Kensington Palace is voor een deel toegankelijk voor het publiek. Wie een ticketje koopt, kan een deel van de tuin bezoeken en enkele appartementen in het gebouw. Het meer voor het paleis is openbaar terrein, onder meer voor vele joggers.