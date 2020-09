Een autobestuurder is donderdagavond ingereden op een groep ‘Black Lives Matter’-betogers in New York. Bij de betoging zouden zo’n tweehonderd aanwezigen geweest zijn. Er raakte als bij wonder niemand gewond.

Het incident deed zich donderdagavond omstreeks 20 uur plaatselijke tijd voor op Times Square, in hartje New York. De bestuurder van een zwarte Ford Taurus lijkt even te stoppen, maar rijdt dan in op een groep betogers.

Volgens een woordvoerder van de New York City Police Department is er een onderzoek geopend naar het incident, en wordt de bestuurder momenteel opgespoord. Op sociale media werd gesuggereerd dat het om een anonieme politiewagen ging, maar dat wordt door de NYPD ontkend.

De betogers kwamen op straat nadat eerder deze week beelden uitlekten van de dood van Daniel Prude. Prude, een 41-jarige Afro-Amerikaan, kwam eind maart om het leven in Rochester, in de staat New York, na hardhandig politieoptreden.