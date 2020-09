Trump vindt gesneuvelde soldaten van WOI maar ‘losers’

Volgens de Amerikaanse nieuwssite The Atlantic noemt president Trump Amerikaanse soldaten die sneuvelden in de oorlog ‘suckers’ en ‘losers’. Trump ontkent dit, maar zijn Democratische uitdager Joe Biden gebruikt de info in zijn campagne.

Het is 2018 en Trump is in Parijs aanwezig bij een herdenkingsplechtigheid voor de Eerste Wereldoorlog van 100 jaar eerder. Op de agenda staat een bezoek aan het Amerikaanse soldatenkerkhof in Aisne-Marne.

Maar dat bezoek wordt in extremis afgelast. Officieel omdat de helikopter door het slechte weer in Frankrijk niet kan opstijgen. The Atlantic Magazine heeft echter van meerdere bronnen gehoord dat Trump vooral bekommerd was om zijn haar. De regen zou dat platslaan.

Maar er is meer. The Atlantic Magazine praatte met vier mensen uit de entourage van Trump die de discussie (gaan of niet gaan naar het kerkhof?) meemaakten. Volgens hen had Trump geen zin in het bezoek omdat zo’n kerkhof toch maar vol zwakkelingen en losers ligt.

Een dag later hield Trump overigens wel een toespraak aan de begraafplaats van Suresnes nabij Parijs. ‘Miljoenen Amerikaanse en Franse soldaten en geallieerden hebben met geweldige kunde en moed gevochten in een van de bloedigste conflicten in de geschiedenis van de mensheid,’ zei hij toen.

The Atlantic Magazine herinnert eraan dat Trump vroeger ook al niet hoog opliep met de intussen overleden senator John McCain, die vijf jaar gevangen zat in Noord-Vietnam. ‘McCain is geen oorlogsheld. Hij is alleen maar een oorlogsheld omdat hij werd gevangen genomen. Ik zie liever mensen die niet worden gevangen genomen’, zei hij in zijn campagne van 2015 - iets wat niet werd afgestraft door de kiezers.

Het hele artikel van The Atlantic Magazine leest u hier.

Zijn Democratische uitdager Joe Biden heeft al gereageerd op het artikel. ‘Als het waar is wat The Atlantic schrijft, dan is dat degoutant’, zei Biden. ‘En het bevestigt wat de meesten onder ons geloven: dat Donald Trump niet geschikt is voor de job van president en om opperbevelhebber van het leger te zijn.’

Trump zelf vindt The Atlantic Magazine nauwelijks een reactie waard. Dat magazine is op sterven na dood, tweette hij. ‘En dus verzinnen ze fake news om een beetje relevant te blijven.’

In een campagnemeeting stelde hij: ‘Waarom zou ik zo negatief spreken over het leger terwijl ik tegelijkertijd meer doe voor het leger dan wie ook?’ (een verwijzing naar de stijgende budgetten voor het leger).