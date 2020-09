Aantal nieuwe coronagevallen daalt niet meer

De dalende curve van het aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen vlakt af. Gemiddeld waren er dagelijks 445 nieuwe gevallen gedurende de jongste zeven dagen waarvoor volledige cijfers beschikbaar zijn.

Brussel telde met 784 gevallen in zeven dagen het hoogste aantal bevestigde besmettingen, al zijn dat er 57 minder dan de week ervoor. Antwerpen kende de grootste daling (-132 tot 565), Luik de grootste stijging (+122 tot 311). Ook in West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Limburg, Namen en Luxemburg stijgt het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen, blijkt zaterdagochtend uit de gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano.

De dalende curve (op langere termijn) van het aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen lijkt af te vlakken. Gemiddeld waren er dagelijks 445 nieuwe gevallen gedurende de jongste zeven dagen waarvoor volledige cijfers beschikbaar zijn. Ter vergelijking: gisteren meldde Sciensano dat er in de week van 25 tot en met 31 augustus dagelijks gemiddeld 439,4 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld werden. Donderdag lag het gemiddelde van de vorige zeven dagen op 439,9 en woensdag hadden we het over 438,4 besmettingen gemiddeld.

Waarom de daling stagneert

‘Op langere termijn is er nog steeds sprake van een daling’, zei viroloog Steven Van Gucht daarover eerder deze week. ‘Maar als je de cijfers van de laatste week van augustus bekijkt, op kortere termijn, lijkt die daling te vertragen of zelfs te stagneren. We gaan dat de komende dagen goed in de gaten moeten houden.’

De oorzaak is vermoedelijk de instroom van vakantiebesmettingen. ‘Reken maar uit’, meldde Van Gucht recent. ‘TUI heeft zonet aangekondigd dat ze 2.000 mensen uit Spanje gaan repatriëren. Als je weet dat zeker 2 à 3% van de reizigers besmet thuiskomt, dan kan het snel gaan.’ Exacte aantallen over die “vakantiebesmettingen” zijn er echter niet.

Eerder had viroloog Marc Van Ranst het ook over een zekere ‘coronamoeheid’. ‘De schrik is weg en veel mensen houden zich niet meer aan de regels. Dat sentiment wordt nu gesteund door enkele open brieven en politici die pleiten voor het “leren leven met het virus”. Ik begrijp waar dat vandaan komt, ik begrijp dat het een strategie is, maar het is een beleidskeuze. Tot er een vaccin is, kan ik dat als viroloog niet onderschrijven.’

Wel goed nieuws

Het gemiddelde dagelijkse aantal ziekenhuisopnames bleef de voorbije dagen wel dalen, met 26 procent, tot 16,1. Het gemiddelde aantal dagelijkse overlijdens daalde in diezelfde periode met 29 procent tot 3,4. Ons land telt nu in totaal 9.901 dodelijke slachtoffers van het coronavirus.

Er liggen momenteel 215 coronapatiënten in het ziekenhuis (+3 procent). Daarvan liggen er 52 op intensieve zorg (-10 procent).