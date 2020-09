Chelsea passeert de kaap van de 200 miljoen euro na transfer van toptalent Kai Havertz

Chelsea heeft zich versterkt met de Duitse international Kai Havertz. De 21-jarige aanvallende middenvelder wordt overgenomen van Bayer Leverkusen en ondertekende op Stamford Bridge een contract voor vijf seizoenen, zo maakten beide clubs vrijdagavond bekend.

De transfer stond al wekenlang in de steigers, maar pas vrijdag kwam alles in een stroomversnelling. Havertz mocht plots het trainingskamp van de Duitse nationale elf verlaten om in Engeland zijn transfer te gaan afronden. The Blues zouden nu zeventig miljoen euro betalen en nadien nog eens dertig miljoen euro in schijven, wat van Havertz de duurste zomertransfer tot nu toe maakt - vanwege de coronacrisis is de transfermarkt in heel wat landen nog open tot oktober - en de duurste Duitse voetballer aller tijden.

Het is Chelsea dan ook menens om in Engeland de kloof met Liverpool en Manchester City te dichten. Met de zeventig miljoen euro voor Havertz, staat de teller van The Blues voor deze transferperiode reeds op 214 miljoen euro. Eerder betaalden ze al stevig voor Hakim Ziyech (40 miljoen euro/Ajax), Timo Werner (53 miljoen euro/Leipzig) en Ben Chilwell (50 miljoen euro/Leicester). Onze landgenoot Michy Batshuayi ligt er nog onder contract, maar mag de club verlaten.