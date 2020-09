Gabola betekent ‘drinken’ in een lokale Zuid-Afrikaanse taal. En daar draait het hoofdzakelijk om in deze nog jonge kerkgemeenschap. Ze werd opgericht om mensen te verenigen die bij de traditionele kerken geweigerd werden wegens hun drinkgedrag. Bij Gabola is alcohol net niet verboden. De leden en voorgangers zien geestrijke drank als hun directe verbinding met de Heilige Geest. Tijdens de misvieringen, niet zelden in een pub, vloeit het gerste- en ander nat dan ook rijkelijk. Met de zegen van de Heer, volgens de gelovigen.