Waarom de campagne in de VS zo akelig wordt, Jan Jambon geen zware taalfout maakte en CD&V zo bang is

Na maanden onder de stolp van corona lijkt de wereld in overdrive. Zelfs de formatie leek vrijdagochtend, toen ik deze nieuwsbrief schreef, op weg naar een ontknoping. Eén rustpunt: Jan Jambon blijft minister-president. Dit zijn tien van de interessantste artikels die betekenis geven aan het belangrijkste nieuws.

1 Kookpunt in de VS

Met een president die oproept tot verkiezingsfraude, extremisten die geen geweld meer schuwen en het staatsgezag dat verdampt, verglijdt de Amerikaanse verkiezingscampagne in ruige duisternis. Columnist Luuk van Middelaar moet denken aan het oude Rome. Ine Roox spreekt met ernstige Amerikaanse onderzoekers die nu vrezen voor een rassenoorlog.

De trage implosie van Amerika

‘Amerika is op een zeer akelig moment aanbeland’

2 Nooit geen

De storm is voorbij voor Jan Jambon. Die riep hij over zichzelf af door extreem duidelijk te communiceren. Cruciaal daarin was zijn dubbele negatie: hij kreeg ‘nooit geen enkel, geen enkel, geen enkel teken’. Is dat een zware taalfout, vraagt taalman Ludo Permentier zich af?

Dubbele ontkenning

3 Het vuile schild van Europa

Foto: rr

Vijf jaar na ‘wir schaffen das’ is Europa op slot. Dat gaat niet zachtzinnig. Almaar meer vluchtelingen getuigen over deportaties, brutale pushbacks en wangedrag door de Griekse kustwacht. Vluchtelingen worden bestolen, op een vlot gezet en achtergelaten. De Europese Commissie gooit de handen in de lucht.

‘Ik was bang dat de Griekse kustwacht ons op zee probeerde te vermoorden’

Commissie wil pushbacks kunnen checken

4 Politiek overleven

De duivelse angsten waarmee CD&V de bocht inzette richting Vivaldi, illustreren hoe lastig navigeren het is voor de nieuwe partijvoorzitters. Zeker als ze voorzitter zijn van CD&V. De meeste artikels over de formatie hebben een beperkte houdbaarheidsdatum. Dit is eentje om bij te houden.

De keuze van Coens: altijd verloren

5 De grote deal

Elke mogelijke deal in de formatie zal worden afgewogen aan het akkoord dat Bart De Wever en Paul Magnette op het punt stonden te sluiten. De Standaard kon een tekst van dertig pagina’s inkijken. De deal was een stuk complexer dan een simpele uitruil tussen het sociale en het communautaire. Lees hier over welke lat PS, SP.A, Open VLD, MR, CD&V en de groenen moeten springen.

De deal die Magnette en De Wever bij elkaar bracht

6 Helse tocht naar school

Omdat het al jaren ellende is, valt het niet zo op dat de coronadienstregeling het nog allemaal veel erger maakt. Kinderen uit het buitengewoon onderwijs zitten nu soms al om 7 uur op de bus en de laatsten komen pas tegen 10.30 uur op school. Op woensdag vertrekken ze om 12 uur en worden om 16.15 uur thuis afgezet, uitgehongerd, met een natte broek. Officieel heet dit ‘een structureel probleem’.

Buitengewoon vergeten: als je elke dag zes uur op de bus zit

7 ‘What happened in the van, stays in the van’

Een Franse undercoverjournalist infiltreerde zes maanden in een Parijs politiekorps. Hij kwam er terecht in een cultuur van racisme en fysiek geweld. ‘Het was slechts een minderheid van de agenten die gewelddadig waren. Maar zij waren dan ook altijd gewelddadig.’ De rest zweeg. Zo werd het geweld banaal. Begint bekend in de oren te klinken.

‘We gaan op rotzakkenjacht’

8 ‘Vrouwen beseffen dat ze niet in hun keukens moeten blijven staan’

Foto: rr

Om de opstand van de bevolking te bezweren wil de Wit-Russische sterke man Loekasjenko zich weer in de armen van Rusland gooien. De Standaard sprak met de gevluchte presidentskandidate Svetlana Tichanovskaja. Let op de afstand die ze tegenover de EU houdt. Hulp van Europa is geen troef meer.

‘Elke dag overwinnen de mensen hun angst om de straat op te trekken’

9 Vergeet Candy Crush, speel op de beurs

Achter de hyperbole beurskoersen van Tesla, Apple en Facebook zit een nieuw type van belegger die via nieuwe apps al swipend kopen en verkopen, verleid door gratis transacties, verliefd op hippe aandelen, die via sociale media worden gehypet. Ook in België strijken die platformen neer.

De beurs wordt een videogame

10 Verboden woestijnliefde

Foto: rr

Om een relatiebreuk te verwerken, trok Anneke Vanden Bergh (55) met een jonge gids door de Marokkaanse woestijn. Tussen de zandstormen sloeg de vonk over. ‘Zo typisch, dacht ik, een jonge Marokkaan die een oudere toeriste probeert te versieren.’ Een laatste aflevering van ‘Leve de vakantieliefde’. Volgende keer is het weer aan de gewone liefde.

‘We waren toerist en gids, aanpappen was verboden’