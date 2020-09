Wout van Aert krijgt opnieuw veel lof: ‘Ongelooflijk, wauw!’

Een sprint met een kleiner groepje na een hectische etappe. Dat kon niet anders dan een prooi zijn voor man in vorm Wout van Aert. Onze landgenoot sprintte in Lavaur iedereen uit het wiel. ‘Mijn timing was perfect’, aldus de Kempenaar.

Bora-hansgrohe zette de zesde rit in de Tour in met een coup voor de groene trui van Peter Sagan. En ook in het slot werden er waaiers getrokken. Goed voor een gemiddelde van 47,5km/u. Aan het eind waren er nog zo’n 40 renners over en daarvan was Van Aert de snelste.

Wout van Aert is the first Belgian rider to win two stages in one Tour de France edition since 2007, when Tom Boonen triumphed twice. #TDF2020 — ammattipyöräily (@ammattipyoraily) September 4, 2020

‘Ik ben heel trots op deze zege’, aldus de winnaar van Milaan-Sanremo. ‘Het was meteen van bij de start volle bak. Ik moet de mannen van Bora feliciteren, ze waren indrukwekkend en gingen er vol voor om de meeste sprinters te doen lossen. Daarna was het hectisch en iedereen had bang van de waaiers. Ik zat de hele tijd voorin met Primoz (Roglic, red.). Het was een goede dag voor het team want er hebben enkele favorieten tijd verloren.’

‘Op het einde vonden we het de moeite om energie te steken in een goeie positie voor mij’, aldus Van Aert, die hulp kreeg van onder andere Tom Dumoulin. ‘Het zou zonde zijn om er niet voor te gaan in een sprint met een kleiner peloton. Al had ik het niet verwacht vanochtend. Het was een verrassing, maar geweldig om het zo te kunnen afmaken. Ongelooflijk, wauw. Ik zat in een goeie slipstream en kon langs rechts voorbij. Mijn timing was perfect denk ik.’

‘Ik weet niet wat die jongen heeft’

Dumoulin vroeg zich twee dagen geleden al af wat Van Aert ‘nou doet’ en dat was vrijdag niet anders.

‘Ik weet niet wat die jongen heeft’, aldus de Nederlandse kopman bij Jumbo-Visma.’ Wout zit hele dag met Primoz rond te rijden en pakt veel wind. Dan perst die grote beer er nog een sprint uit. Ongelooflijk. Wat een rit. We wisten waar het ging breken. Het was een kwestie van goed timen en de juiste inspanning te doen. Geweldige dag.’

‘Ik had kunnen wedijveren met Wout’

Stuyven pas vijfde na botsing met Alaphilippe: ‘Hij rijdt in op mij’

Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) moest vrijdag in de sprint van de zevende etappe andermaal vrede nemen met een ereplaats. In Lavaur finishte hij als vijfde. ‘Jammer, door die botsing met Julian verlies ik mijn kans’, zei hij na afloop.

‘Die coup van Bora was onverwacht. Het ging echt hard in dat eerste uur, echt à bloc en een mooie tactiek van Bora-hansgrohe ook. Het was pittig, maar ik zat goed vooraan, dus ik heb de grote paniek niet meegemaakt. Het was wel een mooie dag, fijn zo koersen.’

Ook na die coup viel het niet stil, het was koersen tot het eind, toen het nog eens brak. ‘Het was eten, drinken en sparen. Na de coup wisten we dat de kans op waaiers opnieuw bestond. Iedereen wist waar hij moest zitten en toen het nog eens brak was ik ook mee.’

Vervolgens had Stuyven geen steun in de sprint. ‘Ik was alleen, en met Boasson Hagen zat ik in een goed wiel, alleen raak ik dan net even in aanvaring met Alaphilippe en verlies ik mijn momentum, terwijl ik net het gevoel had dat ik er over aan het komen was en dan was het mooi geweest om te wedijveren met Wout. Door dat manoeuvre krijgt hij net de doorgang in de sprint. Tja, ik was graag naast Wout gekomen. Misschien word ik dan nog geklopt, maar nu weet ik het niet. Ik had het gevoel dat ik me had kunnen meten met hem, maar nu mis ik mijn kans door dat gedoe met Alaphilippe.’

Die toonde zich kwaad op de beelden. ‘Als hij de beelden ziet, zal hij wel beseffen dat ik voor hem zat en hij op mij inrijdt. Hij sluit de deur voor mij, hij komt van achteruit. Dit is een gemiste kans en ik ben ontgoocheld. Van Aert? Fenomenaal hé, prachtig. Het is leuk om met zo’n benen rond te rijden. Ik wil zeker werken voor hem op het WK. We komen goed overeen en horen elkaar regelmatig dus.’