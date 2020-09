Zanger ‘Hallo, hier ben ik dan’ overleden

Zanger en kunstenaar Luk Bral is op 71-jarige leeftijd overleden. Hij werd in 1974 bekend met zijn hit ‘Hallo, hier ben ik dan’. Dat meldt VRT NWS. Hij verbleef al enkele jaren in een woonzorgcentrum in de Gentse deelgemeente Sint-Amandsberg.

Luk Bral werd geboren in 1949 in het Oost-Vlaamse Drongen. Hij studeerde kleinkunst aan Studio Herman Teirlinck in Antwerpen, en ging aan de slag bij de toenmalige BRT-radio op Omroep Antwerpen.

Behalve ‘Hallo, hier ben ik dan’ uit 1974 zijn ‘He, he, ‘t is zomer’ en ‘Een zonnige zomermiddag’ bekende liedjes. Bral maakte drie langspeelplaten.

In 1975 nam Bral deel aan de preselecties voor het Eurovisiesongfestival. Maar het was uiteindelijk Ann Christy die ons land vertegenwoordigde met ‘Gelukkig zijn’.

Bral kwam later aan de kost als straatmuzikant en tekenaar in Londen en Parijs. De laatste jaren verbleef hij in een woonzorgcentrum in Sint-Amandsberg bij Gent.