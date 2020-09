Lionel Messi blijft dan toch bij FC Barcelona

Manchester City moet nog minstens een jaar wachten op Lionel Messi. De Argentijn heeft beslist om zijn contract bij FC Barcelona uit te doen. ‘Er is geen project, maar ik zou nooit een oorlog starten tegen de club van mijn leven’, aldus Messi in een interview met Goal.

Het was vrijdag opnieuw een welles-nietesspelletje tussen Jorge Messi en La Liga over de afkoopclausule van 700 miljoen euro in het contract van de Argentijn. De twist over de clausule beheerste dagenlang het voetbalnieuws. Volgens Messi senior maakte de Spaanse bond een fout door te stellen dat de 700 miljoen, waar Barça absoluut niet van wil afwijken, nog steeds geldig is.

‘We weten niet welk contract ze hebben geanalyseerd en op welke grond ze concluderen dat de afkoopclausule’ van toepassing zou zijn’, aldus Jorge Messi in een statement. ‘In dit geval, wanneer de speler besluit om een eenzijdige clausule te gebruiken om zichzelf te bevrijden op het einde van het seizoen 2019-2020. Dit komt door een duidelijke fout van La Liga. Zoals clausule 8.2.3.6 van het contract ondertekend door de speler met de club letterlijk aangeeft: Deze compensatie is niet van toepassing als de beëindiging van het contract door een eenzijdige beslissing van de speler ingaat op het einde van het seizoen 2019-20.’

De vader/makelaar van Lionel Messi vond het dan ook duidelijk dat de ‘afkoopclausule van 700 miljoen euro absoluut niet van toepassing is’. Maar de Spaanse bond reageerde vrijwel meteen en herhaalde haar standpunt. ‘De afkoopclausule van 700 miljoen bestaat en is absoluut van kracht. Hun interprestatie van het contract is buiten alle contact en ver van de letterlijkheid ervan.’

Jaartje op de tanden bijten

Het spelletje tussen Messi en Barcelona/La Liga leek dus nog niet ten einde. Maar de Argentijn wilde koste wat het kost een juridische strijd vermijden en dus kwam TyC Sports met de conclusie dat Messi komend seizoen in Catalonië zal blijven, om vervolgens in de zomer van 2021 als vrije speler eventueel te kunnen vertrekken. Transferexpert Fabrizio Romano bevestigde vervolgens dat Barcelona absoluut niet wil afwijken van de 700 miljoen en Messi ook niet gratis zal laten vertrekken.

En dus kwam de Argentijn om 18 uur met de verlossende woorden via Instagram. ‘Ik was niet gelukkig en wilde vertrekken’, aldus Messi bij Goal. ‘Daar kreeg ik geen toestemming voor, op geen enkele manier, en dus blijf ik bij de club om een juridisch dispuut te vermijden. Maar het beleid van de club onder Bartomeu is een ramp.’

‘Ik heb aan de club, en in het bijzonder aan de voorzitter, laten weten dat ik wilde vertrekken. Ze wisten dit al sinds de start van het vorige seizoen. Ik heb het hen twaalf maanden lang duidelijk gemaakt. Maar ik zal blijven omdat ik geen juridische oorlog wil starten. Maar de waarheid is dat er geen project is bij deze club. Ze vullen gewoon gaten wanneer die zich voordoen. Maar ik zou nooit een oorlog starten tegen de club van mijn leven. Daarom blijf ik.’

Messi beleefde dan ook een moeilijk seizoen. ‘Ik heb veel afgezien’, aldus de Argentijn. ‘Op de trainingen, tijdens wedstrijden en in de kleedkamer. Toen ik aan mij vrouw vertelde dat ik wilde vertrekken, zorgde dat voor veel drama. Iedereen huilde en mijn kinderen wilden niet verhuizen. Ik keek echter verder. Ik wilde de titel winnen en meedoen voor de Champions League. Dat is moeilijk, maar je moet kunnen meedoen. En dus niet verliezen in Rome, Liverpool, Lissabon. Daardoor ben ik beginnen nadenken.’

‘De voorzitter had ook altijd gezegd dat ik op het einde van het seizoen mocht beslissen of ik ging blijven of niet. Maar dan hield hij zijn woord niet. Nu komen ze aandraven met het feit dat ik die clausule voor 10 juni had moeten activeren, maar toen liep de competitie nog aangezien het coronavirus de kalender helemaal overhoop had gehaald. Als ik wil vertrekken, moet er 700 miljoen euro op tafel komen, zo verduidelijkte de voorzitter. En dat is echt onmogelijk’, aldus Messi.’