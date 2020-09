Treinen hadden in augustus minder vertraging

De binnenlandse passagierstreinen reden in augustus met een stiptheid van 94,6 procent. Dat is beter dan een jaar geleden, toen de stiptheid 94,1 procent bedroeg. Dat betekent dat die treinen met minder dan zes minuten vertraging aankwamen.

Dat blijkt vrijdag uit cijfers op de opendatawebsite van spoornetbeheerder Infrabel. Tijdens de maand augustus werden 2.025 treinen afgeschaft, of 1,9 procent van alle treinen. Dat is wel iets meer dan een jaar geleden.

Bij de zwaarste incidenten behoren onder meer ‘dringende werken’ in Denderleeuw op 3 augustus. Die leidden tot 6.549 minuten vertraging en twee afgeschafte treinen. Een brand in het spoor in Linkebeek op 7 augustus had dan weer 2.344 minuten vertraging tot gevolg en 61 afgeschafte treinen.

De stiptheid op het Belgische spoor ligt al nagenoeg het hele jaar hoger dan in 2019. Van januari tot en met juli bedroeg ze 94 procent, tegen 91 procent in dezelfde periode vorig jaar.