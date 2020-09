Wout Van Aert wint opnieuw na waaierspektakel

Wout van Aert won in Lavaur de zevende rit in de Tour. Na een putsch van Bora-hansgrohe van bij de start, moesten heel wat spurters meteen lossen. En ze kwamen niet meer terug. In de finale brak het peloton door waaiervorming opnieuw in twee stukken waarna Van Aert de spurt won.

Gele trui: Adam Yates

Groene trui: Peter Sagan

Bolletjestrui: Benoît Cosnefroy

Witte trui: Egan Bernal

Hoe kwam de zege tot stand?

Bolletjestruidrager Benoît Cosnefroy trok na de start meteen in de aanval en kreeg het gezelschap van Michael Schär. Maar de mannen van Bora-hansgrohe lieten niet begaan. In opdracht van Peter Sagan voerden ze de forcing op de Côte de Luzençon. Het peloton brak in drie stukken: Sam Bennett verzeilde in peloton twee op dertig seconden, Caleb Ewan, Elia Viviani, Cees Bol en Giacomo Nizzolo in deel drie op twee minuten. De kloof groeide gestaag en het doel van Sagan loonde: hij pakte in de tussenspurt na 58 km 17 punten (na Matteo Trentin). Ook daarna hield Bora-hansgrohe het tempo strak en kregen ze de hulp van B&B Hotels-Vital Concept, voor hun snelle man Bryan Coquard. Bennett en co. konden een terugkeer vergeten. Thomas De Gendt kwam als eerste boven op de Col du Peyronnenc (op 94,5 km van de aankomst) en zette door. Hij pakte ook een punt op de Côte de Paulhe maar zijn voorsprong bleef heel de tijd onder de minuut. Na de passage door Castres zette Ineos Grenadiers zich op kop van het peloton om waaiers te vormen, waardoor de vlucht van De Gendt er op 35 km van de finish op zat. Het peloton brak nog eens in twee. In de sprint won Wout van Aert, voor Edvald Boasson Hagen en Bryan Coquard. Jasper Stuyven werd vijfde.

Het peloton brak in drie stukken: Sam Bennett verzeilde in peloton twee op dertig seconden, Caleb Ewan, Elia Viviani, Cees Bol en Giacomo Nizzolo in deel drie op twee minuten. De kloof groeide gestaag en het doel van Sagan loonde: hij pakte in de tussenspurt na 58 km 17 punten (na Matteo Trentin). Ook daarna hield Bora-hansgrohe het tempo strak en kregen ze de hulp van B&B Hotels-Vital Concept, voor hun snelle man Bryan Coquard. Thomas De Gendt kwam als eerste boven op de Col du Peyronnenc (op 94,5 km van de aankomst) en zette door. Hij pakte ook een punt op de Côte de Paulhe maar zijn voorsprong bleef heel de tijd onder de minuut.

Na de passage door Castres zette Ineos Grenadiers zich op kop van het peloton om waaiers te vormen, waardoor de vlucht van De Gendt er op 35 km van de finish op zat. Het peloton brak nog eens in twee. Onder meer Greg Van Avermaet, Tadej Pogacar, Mikel Landa en Richie Porte lieten zich verrassen. Richard Carapaz viel weg door een lekke band. In de sprint won Wout van Aert.

Wie reed zich nog in de kijker?

Het was aandoenlijk hoe hard Benoît Cosnefroy op de Côte de Luzençon schreeuwde naar de mannen van Bora-hansgrohe om alsnog als eerste boven te komen nadat hij was ingehaald na zijn aanval. Het lukte net voor de Fransman, die… twee schamele puntjes pakte. En meteen moest lossen.

Maar de prijs van de rit gaat naar de ploegmaats van Peter Sagan, die de koers meteen deden ontploffen en hun kopman de groene trui lieten heroveren. Daniel Oss kreeg er zelfs de prijs van de strijdlust voor. Een magere troost, want Sagan schoot in de spurt uit zijn klikpedaal en werd slechts dertiende en liet zo waardevolle punten liggen voor de groene trui.

Wat deden de favorieten?

Alle favorieten misten de slag niet in het begin niet. Alleen Daniel Martinez, winnaar van het Critérium du Dauphiné, was er niet bij. Maar de Colombiaan van EF Pro Cycling had eerder al meer dan vier minuten verloren. Toen het peloton in de finale opnieuw in tweeën brak, lieten Tadej Pogacar, Mikel Landa en Richie Porte zich verrassen. Richard Carapaz viel weg door een lekke band. Zij verloren 1’21”.

Verder nog iets dat u moet weten?

Oliver Naesen liet zich in het begin verrassen door de aanval van Bora-hansgrohe. Jammer, want hij had vooraf aangekondigd dat hij een mogelijke breuk niet mocht missen. Tiesj Benoot was wel bij de pinken, maar moest zich laten zakken naar de derde groep om Cees Bol er weer proberen bij te brengen. Zonder succes. En Greg Van Avermaet verzeilde, samen met CCC-ploegmaat Trentin, in groep twee nadat de grote groep in de finale opnieuw in twee brak.