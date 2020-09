Plots is de bubbel niet meer nodig in de strijd tegen corona

Ooit moest de sociale bubbel ons beschermen tegen het coronavirus. De bubbel kon niet klein genoeg zijn. En nu lijkt dezelfde bubbel ineens niet meer nodig.

In de strijd tegen het coronavirus werd eind juli onze sociale bubbel zwaar teruggeschroefd. ‘Essentieel om het coronavirus terug te dringen’, zo klonk het toen. Maar nu, een goeie maand later, staat diezelfde bubbel alweer ter discussie, terwijl er nog steeds om en bij de 400 besmettingen per dag zijn. Wetenschapsredacteur Dries De Smet praat ons bij.

Credits

Journalist Dries De Smet | Presentatie Lise Bonduelle | Redactie Alexander Lippeveld | Eindredactie Pieter Van Maele | Audioproductie Joris Van Damme | Muziek Brecht Plasschaert | Chef Podcast Bart Dobbelaere | Extra geluidsfragmenten Nationale Veiligheidsraad

Over deze podcast

