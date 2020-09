Gedumpte CDH-voorzitter: ‘Hoop dat regeringsvorming slaagt’

Ondanks het feit dat CDH geen deel zal uitmaken van de beoogde Vivaldi-coalitie, hoopt partijvoorzitter Maxime Prévot dat de preformateurs erin zullen slagen een regering te vormen. ‘De Franstalige partijen wilden ons er niet bij, maar we blijven constructief’, zegt hij in een reactie op de vooruitgang in de formatie.

Prévot wees er in een korte persconferentie op dat zijn partij na de tegenvallende verkiezingsuitslag aanvankelijk koos voor een verblijf op de oppositiebanken. Maar de voorbije maanden kwam zijn partij toch weer in beeld, in diverse formaties. ‘We bleven beschikbaar. We hebben geen enkele uitnodiging afgeslagen’, zei hij.

Voor de gesprekken over een Vivaldi-coalitie met Open VLD, MR, PS, SP.A, Groen, Ecolo en CD&V werd zijn partij echter maar laat uitgenodigd, merkte Prévot fijntjes op. Hij gaf uitdrukkelijk aan dat dit louter op vraag van CD&V is gebeurd. ‘Want er was geen enkele noodzaak voor: aan Franstalige kant was al een meerderheid’.

Geen enkele voorzitter van een van de andere Franstalige partijen wou dan ook garanderen dat CDH tot de regering zou kunnen toetreden. ‘Er zijn redenen, goede en minder eerbare, om ons een plek in de regering te weigeren. Maar CDH kan niet deelnemen aan gesprekken over een regeringsvorming, als we toch niet deelnemen aan die regering’, beschreef hij het einde van de gesprekken tussen CDH en de Vivaldi-partijen. ‘Ik heb dan ook akte genomen van de weigering om ons op te nemen in de regering’.

Volgens Prévot zijn de zeven partijen die verder praten ‘klaar om samen te werken, zodat België eindelijk een regering heeft. Ik wens hen en de twee preformateurs veel succes. Als politicus en burger hoop ik dat dit slaagt’.