Klacht van team Navalni verworpen door rechter

Een rechtbank in Moskou heeft een klacht tegen de Russische autoriteiten, die was ingediend door het juridische team van oppositieleider Aleksej Navalni, afgewezen.

Dat melden Russische staatsmedia. De medestanders van Navalni vinden dat het onderzoek slecht is gevoerd. Rusland heeft al geweigerd een strafprocedure te openen naar de vergiftiging van Navalni, door een gebrek aan bewijs.

Navalni ligt in coma in een Duits ziekenhuis nadat hij op 20 augustus het bewustzijn verloor op een vlucht vanuit Siberië naar Moskou. Hij lag enkele dagen in Siberië in een ziekenhuis en is op aandringen van medestanders en familie opgenomen in het academische ziekenhuis Charité in Berlijn.

Woensdag verklaarde de Duitse regering dat er ‘ondubbelzinnig bewijs’ is dat Navalni is vergiftigd met een zenuwgas uit de novitsjok-groep.