Donald Trump en Joe Biden hebben elk op hun beurt een bezoek gebracht aan Kenosha in de Amerikaanse staat Wisconsin. De stad lijdt onder felle betogingen en gewelddadige protesten, nadat Jacob Blake in de rug werd geschoten door de politie. Hoe ze hun bezoek hebben aangepakt ziet u in de video hierboven.

Op de slotavond van de Democratische en Republikeinse conventies namen Biden en Trump uitgebreid het woord. In onderstaande video zetten we hun toespraken even naast elkaar.