De voorzitters van Open VLD en SP.A, Egbert Lachaert en Conner Rousseau, worden door de koning het veld ingestuurd als preformateurs. Dat heeft het paleis zonet bekend gemaakt. Zij zullen proberen een regering op de been te brengen met Open VLD, MR, SP.A, PS, CD&V, Groen en Ecolo. Voor CDH is er geen plaats meer in de zogenaamde Avanti- of Vivaldi-coalitie.

Koning Filip duidt Egbert Lachaert en Conner Rousseau aan als preformateurs. Op 11 september moet het tweetal een eerste keer verslag uitbrengen.

Zo dadelijk meer.

Lachaert zat afgelopen nacht al samen met de acht partijen die deel uitmaken van de zogenaamde Vivaldi- Avanticoalitie. Rond heikele thema’s als abortus werd gisteren al een akkoord gesloten, maar op kernenergie liepen de gesprekken nog vast.

Dat er over abortus al overeenkomsten waren, maakt de instap van CD&V aannemelijker. In dat geval is er zelfs een overschot aan nodige zetels waardoor het kleinere CDH volgens bronnen van onze Wetstraatredactie gelost zou worden.

Om 15u volgt meer uitleg.