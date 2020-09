Wilders schuldig aan groepsbelediging door ‘minder Marokkanen’-uitspraak

Geert Wilders, voorzitter van de Nederlandse partij PVV, is veroordeeld voor groepsbelediging door het gerechtshof in Den Haag. De aanleiding daarvoor is zijn ‘minder Marokkanen’-uitspraak. Er werd geen straf gevorderd.

Wilders stond terecht voor uitspraken die hij in maart 2014 deed. Tijdens een verkiezingsbijeenkomst stelde de politicus zijn publiek drie vragen: of ze meer of minder Europese Unie, Partij van de Arbeid en ten slotte Marokkanen wilden. Het publiek scandeerde steeds harder ‘Minder! Minder!’ als antwoord. Daarmee zette de PVV’er volgens het OM aan tot haat.

De uitspraak nu is een veroordeling voor groepsbelediging, maar hij krijgt geen straf. Een groep van 6.500 personen deed aangifte door de ‘minder Marokkanen’-uitspraak. Vorige week maandag vond de laatste zittingsdag plaats in het hoger beroep. De partijleider werd wel vrijgesproken voor aanzetten tot haat.

De rechtbank veroordeelde Wilders in 2016 voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie, maar legde geen straf op. Zowel het Openbaar Ministerie als de politicus ging in beroep. Het OM eiste nu opnieuw een geldboete van 5.000 euro, de PVV-leider zelf vroeg de vrijspraak. Wilders noemde de zaak een politiek proces.