Opvallende transfer in tv-land: Filip Joos ruilt Eleven Sports voor Play Sports

Voetbalanalist en commentator Filip Joos (47) stopt zijn activiteiten bij Eleven Sports en gaat in dienst bij Play Sports, de zender van concurrent Telenet. Hij verlegt zijn focus naar het buitenlands voetbal, met onder meer de Engelse Premier League.

Eleven Sports heeft de uitzendrechten van het Belgische voetbal in handen, dus zal Joos geen commentaar meer geven bij de Jupiler Pro League. De move van de analist is opmerkelijk, want in juli werd hij nog door Eleven gepresenteerd als een van de nieuwe gezichten, samen Peter Vandenbempt en Aster Nzeyimana.

Nu kiest hij dus voor Play Sports bij Telenet. Het betekent wel niet dat Joos definitief afscheid wil nemen van het Belgische voetbal. ‘Over de reden ga ik niet uitweiden, want ik heb geen zin in een polemiek. Tenzij Eleven Sports bijvoorbeeld zou beweren dat ik het Belgische voetbal wil verlaten, want dat klopt niet’, aldus Joos bij De Morgen.