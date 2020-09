vanHaren start voormalige Brantanowinkels pas vanaf 1 februari door

Van Haren (Deichmann) gaat pas vanaf 1 februari de 43 winkels van Brantano die het overneemt, opnieuw openen onder de vlag ‘vanHaren’. Hoeveel mensen aan de slag kunnen, blijft een open vraag.

Het bedrijft zegt zijn uiterste best te zullen doen om zoveel mogelijk voormalige mensen van Brantano daarbij te betrekken. Het kleeft daar in deze fase geen aantallen op. Van Haren neemt dus een half jaar de tijd voor de doorstart. Het zegt tijd nodig te hebben om de winkels om te bouwen én het personeel op te leiden.

‘Het bedrijf beseft dat het voor de werknemers van Brantano een zware periode is, na een al erg zwaar en onzeker voorjaar. Samen met de sociale partners zullen ze er alles aan doen om zo zorgvuldig mogelijk de beste oplossingen uit te werken’, luidt het.

De afgelopen weken waren er ernstige vragen ontstaan over wat nu de eigenlijke plannen van Deichmann in België. Met het persbericht probeert Van Haren aan te geven dat de intenties correct zijn, maar blijft concrete informatie nog altijd uit.

Opvallend is alvast dat Van Haren maar vanaf 1 februari de deuren van de betrokken winkels opent. Dat is zes maanden na het faillissement. Bij een overname van de werknemers van een failliet bedrijf van meer dan zes maanden na het faillissement, is de nieuwe werkgever niet verplicht de anciënniteit over te nemen. Normaal ligt die drempel op twee maanden maar de ondernemingsrechtbanken hebben de gewoonte daar vier maanden bij te doen.

Voor het personeel blijft de onzekerheid dus dubbel: krijgen ze wel een job én wat zullen de arbeidsvoorwaarden zijn? In Nederland liggen de arbeids- en loonvoorwaarden in het winkelbedrijf aanzienlijk lager dan in België.