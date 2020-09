Eerst was er paarsgeel, toen was er paarsgroen, dan kwam Vivaldi, en nu – een jaar en drie maanden na de verkiezingen - lanceert CD&V-voorzitter Joachim Coens de avanti-coalitie. Wat met paarsgeel en paarsgroen bedoeld wordt, is nog vrij eenvoudig. Maar wat met de Arizona-coalitie, de drie koningen en de bubbel van vijf? In bovenstaande video leggen we het kleurenpalet van deze regeringsvorming voor u uit.