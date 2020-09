‘Afgewezen redder’ FNG koopt nu toch FNG Nederland

De Nederlander Martijn Rozenboom, die in juli mee poogde FNG in de Benelux van het faillissement te redden, koopt FNG Nederland. FNG Nederland bevesstigt het nieuws van De Standaard daarover. Het is een opvallende ontknoping, want ABN Amro torpedeerde in juli de reddingspoging. Deichmann maakt dan weer bekend dat zijn 43 Belgische (ex-Brantano)winkels pas op 1 februari doorstarten.

Rozenboom koopt de 180 winkels van FNG in Nederland, dat er winkelformules Miss Etam, Expresso en Claudia Sträter uitbaat. Mogelijk bereikt hij vandaag al een akkoord met de curator. Bij FNG Nederland werken 1.500 mensen. Alle winkels van FNG in Nederland zijn overigens open.

Dat Rozenboom de koper wordt van FNG Nederland is opvallend. Hij was een van de ondernemers in het consortium dat FNG-stichter Dieter Penninckx verzamelde in een ultieme poging om FNG in juli van de ondergang te redden. Rozenboom en partners wilden de Benelux-tak overnemen voor 1 euro en daarnaast een onbekend bedrag aan de banken betalen voor de overname van de uitstaande bankschuld. Dat had de banken in staat moeten stellen om meerdere tientallen miljoenen te recupereren.

FNG zelf zag het voorstel als een valabele oplossing, maar de banken weigerden met het consortium te praten. De Nederlandse bank ABN Amro weigerde met Rozenboom te praten, laat staan te werken. De banken weigerden het consortium te ontvangen voor een gesprek en blokkeerden alle bankrekeningen, waarop de Benelux-organisatie failliet werd verklaard. Naast ABN Amro ging het om BNP Paribas Fortis, ING en Belfius.

Omstreden beslissing

Voor de vier banken is de keuze voor een faillissement een omstreden misser gebleken. Het kost hen zelf geld en er gingen minstens 1.000 banen verloren. De banken voelen zich niet geroepen hun beslissing te verdedigen. ‘We praten niet over individuele dossiers’, zei Max Jadot, ceo van BNP Paribas Fortis, onlangs nog.

Zeker bij FNG België is er sprake van totale waardevernietiging. De textielpoot van FNG (Cks, Fred&Ginger, ...) ging voor een lage prijs naar Claes Retail Group terwijl de voorraden alleen al minstens 5 tot 7 miljoen euro waard waren en de merkenrechten ook waarde hadden. Van alle kledingwinkels gaan er maar zeven stadswinkels van Cks door, naast veertien winkelhoekjes in een Galeria Inno.

Pas op 1 februari doorstart Brantano

Ook bij Brantano is het waarde- en banenverlies ongezien. Deichmann neemt 43 panden over. Er loopt nu een verkoop van de overige Brantano-winkels en de stadswinkels van FNG. Het gaat om meer dan 90 panden. De winkelinrichting van een Brantano kan voor 15.000 euro gekocht worden terwijl in vele panden de verlichting alleen al een veelvoud kostte.

Van de 1.400 banen bij FNG in België is het nu al duidelijk dat er meer dan 1.000 verloren gaan. Deichmann maakte deze ochtend in een persbericht bekend dat het met voor zijn 43 winkels die het van Brantano overneemt, met zoveel mogelijk Brantano-medewerkers wil werken. De 43 winkels zouden pas op 1 februari de deuren openen.

Geen proefstuk

Het akkoord tussen Rozenboom en de Nederlandse curator Kees Van de Meent werd deze ochtend getekend. Rozenboom kan zich dus eigenaar noemen. De verwachting is dat hij vervolgens met zowel de verhuurders, leveranciers als vakorganisaties gaat praten over bijsturingen. Rozenboom zou van plan zijn het management over FNG Nederland toe te vertrouwen aan het huidig directieteam rond Richard Turk.

Rozenboom kocht al eerder omgevallen retailwinkels. Op zijn profiel op Linkedin omschrijft hij zichzelf als iemand die op zoek is naar probleembedrijven. Bij dossiers als de doorstart van het gefailleerde McGregor kreeg hij van critici het verwijt zich als een ‘asset stripper’ te gedragen eerder dan een redder van bedrijven en jobs. Rozenboom zelf zei daarover dat McGregor in zijn toenmalige complexe vorm niet te redden was.