Op de werkvloer, in het klaslokaal en ook op de rode loper kan je niet meer opdagen zonder mondmasker. Na Lady Gaga op de MTV Video Music Awards was het nu aan actrice Tilda Swinton om een glamoureuze draai te geven aan het noodzakelijke accessoire. Swinton, die tijdens het filmfestival van Venetië werd bekroond met de prijs voor haar hele carrière, verscheen twee avonden op rij op de rode loper met een gouden, sculpturaal accessoire dat haar gezicht bedekt. Gemaakt door kunstenaar James Merry, die al jaren samenwerkt met Björk. De maskers zijn uiteraard niet gemaakt om het coronavirus tegen te houden, in het publiek droeg Swinton dan ook een banaal, doch zijden, maar vooral veilig mondmasker.