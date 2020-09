Van Gucht: ‘Lokale uitbraak betekent niet dat we scholen moeten sluiten’

‘Een aantal weken geleden zagen we een piek die gestaag weer daalde. Vandaag zitten we met een gemiddelde van 439 besmettingen per dag. Op weekbasis blijft dat dalen. Over de laatst dagen zien we wel een stabilisatie. Vraag blijft of we die daling kunnen doorzetten.’

Volgens de cijfers van het Crisiscentrum komen de meeste nieuwe gevallen dezer dagen uit het Brusselse. Vooral in de Brusselse randgemeenten testen veel mensen positief. Toch is ook daar de trend dalende. Een kleine toename is er wel in de provincies West-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant waar gemiddeld 40 mensen per dag besmet geraken.

Van Gucht preciseerde dat in augustus meer dan 1,4 miljoen passenger locator forms (plf) binnen kwamen, het document dat moet ingevuld worden na een verblijf van meer dan 48 uur in het buitenland. De meerderheid daarvan werd digitaal ingevuld. Volgens die formulieren kwamen 476.000 Belgen terug uit een rode zone. De meest bezochte landen waren daarbij Turkije, Spanje, Marokko en Roemenië. Slechts 66 procent van de mensen die terugkwamen liet daarbij ook de verplichte test afnemen. Van Gucht benadrukt dan ook de plf steeds in te vullen en te voldoen aan de verplichte test en quarantaineperiode.

Van de geteste personen, bleek zo’n 2 procent of een 900-tal personen positief. ‘Maar dat wil niet zeggen dat slechts 2 procent van alle reizigers besmet geraakt’, aldus Van Gucht. ‘Het virus kan ook in de twee daaropvolgende weken zich manifesteren.’

Oranje gemeente, gele school

Het Crisiscentrum verduidelijkte ook dat vanuit een centraal controleorgaan het lokaal uitbreekmanagement wordt gestuurd. Zowel op nationaal, provinciaal als gemeentelijk niveau gelden er verschillende dreigingstoestanden. Die zijn gebaseerd op verschillende parameters zoals het aantal besmettingen, de trend van de cijfers en het percentage positieve testen.

Voor Van Gucht worden restrictiemaatregelen best op lokaal niveau uitgevoerd. Zo kunnen scholen van code geel naar code oranje worden omgezet in samenspraak met minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) en de lokale scholen. Toch betekent een verschuiving in dreigingsniveau op gemeentelijk of provinciaal niveau niet automatisch dat ook de kleurcodes in de scholen wijzigen. ‘Een oranje gemeente, betekent niet automatisch een oranje school. Een lokale uitbraak betekent niet dat we ook lokale scholen moeten sluiten.’

Op provinciaal niveau bevindt West-Vlaanderen zich momenteel op het laagste dreigingsniveau één. Antwerpen krijgt codeniveau 3 en Brussel het hoogste niveau 4. Het nationaal niveau ligt op 2.

Ga bloed geven

Tot slot deed woordvoerder Yves Stevens nog een oproep aan iedereen om de komende weken bloed te geven. ‘Nu verschillende medische ingrepen weer worden ingepland, is extra bloed meer dan nodig. De zomer is traditioneel een periode waarin minder donoren zich aandienen. Bovendien mogen mensen die terugkeren uit een rode zone twee weken lang niet doneren. Daarom vanuit het Rode Kruis een warme oproep aan wie kan: maak een afspraak en ga bloed geven.’