Het is nu goedkoper om vanuit Charleroi via Barcelona naar Zaventem te vliegen dan gewoon de trein te nemen

Met de trein kost het 17,10 euro om vanuit Charleroi in Zaventem te geraken. Met het vliegtuig kon je deze week boeken voor 10 euro. Luchtvaartmaatschappij Ryanair ging met een actie zo onder de prijs van binnenlands treinverkeer. Je moest er wel een overstap in Barcelona voor over hebben. De voorbode van een prijzenoorlog op leven en dood. ‘Dit model is doodziek’, klinkt het.