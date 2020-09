De lynx is terug in ons land

Al 25 jaar wordt er gespeculeerd dat de lynx in ons land ronddwaalt. Nu is daar voor het eerst fotobewijs van. Dat meldt Landschap vzw, dat ook het meldpunt Welkom Wolf beheert.

Jarenlang waren er zichtwaarnemingen van het katachtige dier in België, maar die konden nooit hard gemaakt worden met bewijs. ‘Voor mensen is de lynx ongevaarlijk, maar het omgekeerde is helaas niet het geval. Daarom zal de lynx mensen mijden als de pest en zijn waarnemingen van dit dier ook zo zeldzaam.’, klinkt het in het persbericht van Landschap vzw. Maar eind augustus kon de onbemande wildcamera van vrijwilliger Maarten Cuvelier toch een foto nemen waarop een duidelijk herkenbare lynx staat. Behalve dat die genomen werd in de Semoisvallei (Luxemburg), blijft de organisatie voor de rest bewust vaag over de exact locatie.

Gevestigd territorium

Het is niet duidelijk hoelang lynxen opnieuw in ons land aanwezig zijn. De organisatie kreeg vanaf 1990 regelmatig meldingen, maar die doofden rond 2007 uit. De aanwezigheid toen was waarschijnlijk niet permanent, klinkt het. ‘Veel beter nog dan de wolf, weet de lynx zijn aanwezigheid verborgen te houden voor de mens.’ Nu gaan Résou Loup, het meldpunt voor grote predatoren in Wallonië, en Landschap vzw er wel van uit dat er sprake is van een gevestigd territorium. ‘Zijn aanwezigheid in België is mogelijk een uitvloeisel van recente of zelfs oudere herintroductieprojecten in Duitsland, waar naar schatting al opnieuw 140 lynxen voorkomen. Maar deze lynx of zijn voorouders kunnen net zo goed ook uit Frankrijk komen, want ook daar leeft een populatie die het resultaat is van herintroductie.’

Lynxen leven het grootste deel van het jaar solitair en gebruiken territoria die tot 500 vierkante kilometer groot zijn, aldus de vzw. ‘De territoriumgrootte is vergelijkbaar met die van wolven of overtreft die zelfs, maar in tegenstelling tot wolven zijn lynxen eenzaten. Vrouwtjes ontmoeten de mannetjes alleen maar om te paren, voor de opvoeding van de jongen zorgen ze in hun eentje.’ Op het menu van het dier staan knaagdieren, haasachtigen en hoefdieren.

Alle waarnemingen van een lynx, ook onzekere, zijn welkom op www.welkomlynx.be

In juni werden nog deze beelden gemaakt van een wolf in de Kempen.