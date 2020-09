In Rochester, een stad in New York, zijn zeven politieagenten geschorst nadat er beelden gedeeld werden van een arrestatie van Daniel Prude, een zwarte man met mentale gezondheidsproblemen. Hij overleed zeven dagen nadien door verstikking.

‘We hebben meneer Daniel Prude teleurgesteld: onze politieafdeling, ons systeem voor mentale gezondheidszorg, onze maatschappij, en ik’, zei burgemeester Lovely Warren gisteren. ‘Ik rouw, en ben kwaad op mezelf voor alle tekortkomingen die zijn overlijden als gevolg hadden.’ Zij wees daarbij op het ‘institutionele en structurele racisme’. De beelden werden pas vijf maanden na de arrestatie gedeeld, en de burgemeester zei ook pas sinds augustus op de hoogte te zijn.

Prude werd gearresteerd met een ‘spit hood’ of spuugkap, die moet vermijden dat arrestanten bijten of spuwen naar agenten. De video toont hem met zijn handen achter zijn rug gebonden. Hoewel de arrestatie dateert van maart, werden de beelden pas deze week gedeeld. Zijn familie vroeg om de agenten te arresteren.

De politiechef van Rochester bevestigde dat er een intern en een strafrechtelijk onderzoek loopt. De wetsdokter oordeelde dat het overlijden doodslag was, met als oorzaak ‘complicaties ten gevolge van verstikking door fysieke dwang’. Daarnaast zou er sprake zijn van het ‘Excited Delirium Syndroom’ en intoxicatie van fencyclidine, de drug PCP.

Nadat de beelden openbaar werden gemaakt, kwamen mensen zowel in Rochester als in New York City op straat om te betogen.