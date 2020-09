Covid-19 van Robert Pattinson legt Batman stil

De opnames voor de film The Batman, die maar een paar dagen geleden zijn herbegonnen, liggen alweer stil. Robert Pattinson, die de man met de cape speelt, zou positief getest zijn voor covid-19.

Warner Bros heeft het nieuws nog niet bevestigd maar liet in een communiqué wel weten dat iemand van de productie de ziekte heeft. Het blad Vanity Fair vernam van een betrouwbare bron dat het om Pattinson gaat.

In maart waren de opnamen in een studio buiten Londen al eens stilgelegd. De film moet in 2021 uitkomen.