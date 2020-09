Ontsnapte Sekkaki na 9 maanden gevat in Limburg

Oualid Sekkaki, die op 19 december ontsnapte uit de gevangenis van Turnhout, is donderdagavond opgepakt in Limburg. De wegpolitie hield hem tegen in Lummen. Hij is overgebracht naar de gevangenis.

Dat meldt de politie. Het Antwerpse parket en het FAST-team van de federale politie zouden hem al enkele dagen van dichtbij hebben opgevolgd, en kregen hem donderdag rond 19 uur te pakken. Hij zal nu worden opgesloten in de gevangenis van Hasselt.

Oualid Sekkaki is de broer van Ashraf Sekkaki, die als tiener een aantal keren uit een instelling in Mol ontsnapte, en ook als volwassene ging hij verschillende keren op de loopt uit een gevangenis. Die hield daar de bijname ‘de ontsnappingskoning aan over.

In december vorig jaar kon Oualid Sekkaki samen met vier andere gedetineerden ontsnappen uit de gevangenis van Turnhout, waar hij een celstraf uitzat. Samen met enkele medegevangenen klauterde hij over een muur. Hij knipte enkele kabels van 10.000 volt door en liet zich naar beneden zakken met touwen.

De vier anderen konden snel opnieuw gevat worden, maar Sekkaki bleef voortvluchtig. In januari ontving de politie nog een kaartje uit Thailand, verstuurd met zijn groeten. Er waren echter van meet af aan twijfels of hij wel echt naar het buitenland was gevlucht.

Strafblad

Oualid Sekkaki kwam als meerderjarige in aanraking met het gerecht toen hij met enkele kompanen het huis zanger/presentator Walter Grootaers in Lier wilde overvallen. In 2015 reed de politie hem klem nadat hij was geseind voor een schietpartij in Hoboken. In zijn auto vonden de agenten 25.000 xtc-pillen, met een straatwaarde van zeker 125.000 euro. Voor die feiten was hij opgesloten in de gevangenis van Turnhout, waar hij in december dus kon ontsnappen.