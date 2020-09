Liefst achttien spelers testen positief bij Boca Juniors

Bij de Argentijnse voetbalploeg Boca Juniors in Buenos Aires hebben liefst achttien spelers positief getest op het coronavirus. Dat liet de ploeg donderdag zelf weten in een mededeling.

Maandag al had Boca de trainingen opgeschort, omdat er een uitbraak was binnen de ploeg. Alle spelers en hun entourage gingen in afzondering, en bij nieuwe testen blijken er nu achttien spelers positief. Vier spelers vertonen lichte symptomen. “Iedereen blijft onder strikte controle in isolatie”, laat de club weten. “Voor de trainingen hervat kunnen worden, volgen er nieuwe testen.”

De Argentijnen testen om de 72 uur en voerden ondertussen al 500 tests uit binnen de eigen club. Op 17 september moet Boca in principe de Copa Libertadores hernemen tegen het Paraguyaanse Libertad.

Buenos Aires is een van de zwaarst getroffen regio’s in Argentinië. In heel het land zijn er al 400.000 besmettingen vastgesteld en zijn 9.155 mensen overleden.