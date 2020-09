Flipkens en Van Uytvanck stranden in eerste ronde dubbelspel US Open

Kirsten Flipkens en Alison Van Uytvanck zijn donderdag uitgeschakeld in de eerste ronde van het dubbelspel op de US Open. Het Belgische duo verloor met 6-4 en 7-6 (7/4) van de Amerikaans-Chinese tandem Nicole Melichar/Yifan Xu, de derde reekshoofden.

Titelverdedigsters Elise Mertens en de Wit-Russische Aryna Sabalenka plaatsten zich woensdag gemakkelijk voor de tweede ronde. De tweede reekshoofden versloegen de Australische Arina Rodionova en de Amerikaanse Sabrina Santamaria met 6-2 en 6-0. In de tweede ronde treffen Mertens en Sabalenka de winnaressen van het duel tussen de Amerikaanse tandem Jessica Pegula/Shelby Rogers en het Slovaaks-Wit-Russische paar Viktoria Kuzmova/Aliaksandra Sasnovich.

In het enkelspel werd Kirsten Flipkens (WTA 72) uitgeschakeld in de tweede ronde. Ze verloor in drie sets (7-6 (7/1), 6-7 (3/7) en 6-3) van de Amerikaanse Jessica Pegula (WTA 63). Alison Van Uytvanck (WTA 60) ging eruit in de eerste ronde. Ze ging in drie sets onderuit tegen de Italiaanse Camila Giorgi (WTA 74): 2-6, 6-1 en 7-5.