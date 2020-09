Verrassing in de NBA: ex-MVP Steve Nash is de nieuwe coach van de Brooklyn Nets

De Canadees Steve Nash, die in Zuid-Afrika werd geboren, zet volgend seizoen zijn eerste stappen als coach in de NBA. Nash, een van de beste guard in de geschiedenis van de NBA, krijgt de sportieve leiding bij de Brooklyn Nets, het team van onder meer supersterren als Kevin Durant en Kyrie Irving.

Steve Nash maakte als speler vooral furore bij de Phoenix Suns en de Dallas Mavericks. De Canadees werd tweemaal verkozen tot MVP in de NBA, in 2015 nam hij als speler van de LA Lakers en geplaagd door blessures afscheid. Nash - opgenomen in de Basketball Hall of Fame - bleef wel aanwezig achter de schermen, met een adviseursrol bij de Golden State Warriors.

Daar ontwikkelde hij een goeie band met Kevin Durant, een van de spelers die hij nu onder zijn hoede krijgt als coach van de Brooklyn Nets. In het verleden leek Nash nochtans geen trek te hebben in een job als NBA-coach, maar zijn voormalige ploegmaat Sean Marks - general manager bij Brooklyn - kon de Canadees uiteindelijk toch over de streep trekken. Nash tekent een contract voor 4 jaar.

Foto: AP

Huidig hoofdcoach Jacque Vaughn blijft aan als assistent. “Steve is een leider, communicator en mentor die respect zal afdwingen bij onze spelers. Ik heb het voorrecht dat ik hem al jaren ken. Hij was als speler een leider op het veld met een geweldig basketbalinstinct. Met Steve zijn we klaar om mee te strijden op het hoogste niveau”, zegt Sean Marks.

Brian Lynch, echtgenoot van Kim Clijsters, zou volgend seizoen een functie krijgen bij Brooklyn Nets. Als één van de assistenten of bij het G-League team (opleidingsploeg).