Studenten houden stille wake voor Sanda Dia: ‘Pleiten voor rechtvaardigheid’

Studentenverenging Karibu en Belgian Youth Against Racism organiseren vrijdagavond samen een stille wake voor Sanda Dia. Dia overleed bij een uit de hand gelopen studentendoop van studentenclub Reuzegom.

‘We willen vooral de ouders en vrienden van Sanda ondersteunen’, zegt Anis Agris van Belgian Youth Against Racism, dat zich aansloot bij het initiatief van Karibu. De actie vindt plaats op het Blauwputplein, aan de achterkant van het station van Leuven, van 18 tot 19.30 uur. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en ook de Leuvense politie is op de hoogte.

‘Eigenlijk wilden we enkele weken geleden al een actie organiseren, maar toen vonden de vrienden van Sanda het nog te vroeg’, zegt Anis Agris van Belgian Youth Against Racism. Enkele dagen geleden deelde Kenny Van Minsel, voormalig voorzitter van de Leuvense studentenkoepel LOKO, een aantal verhalen over racistische incidenten die plaatsvonden bij studentenclub Reuzegom. Maar daar heeft de actie van vrijdag niks mee te maken, zegt Agris. ‘Het racismedebat is voor een andere keer. We willen nu enkel pleiten voor rechtvaardigheid, en de ouders en vrienden van Sanda steunen.’

De actie vindt plaats op het Blauwputplein, aan de achterkant van het Leuvense station. Het wordt een stille wake, die in samenspraak met de Leuvense politie coronaproof zal verlopen. Er zullen maximaal vierhonderd deelnemers worden toegelaten, zoals bij elk outdoor evenement, en er wordt gevraagd aan de aanwezigen om een mondmasker te dragen. ‘De actie wordt ook live uitgezonden via Instagram. Als er te veel mensen komen opdagen, zullen we hen vriendelijk verzoeken om naar huis terug te keren en op die manier de wake te volgen’, zegt Agris.