Navo houdt geïmproviseerde vergadering over zaak-Navalni

Afgevaardigden van de Navo-lidstaten zullen vrijdag in een ongeplande bijeenkomst mogelijke reacties op de vergiftiging van de Kremlin-criticus Aleksej Navalni bespreken. Dat heeft secretaris-generaal van de Navo Jens Stoltenberg donderdag aangekondigd.

Volgens diplomaten zullen de lidstaten Rusland oproepen om de zaak grondig te onderzoeken. Verdere maatregelen zal de Navo naar verluidt niet kunnen nemen, omdat er nog geen openlijke beschuldigingen zijn.

Navalni ligt in coma in een Duits ziekenhuis nadat hij op 20 augustus het bewustzijn was verloren op een vlucht vanuit Siberië naar Moskou. Hij lag enkele dagen in Siberië in een ziekenhuis en is op aandringen van medestanders en familie opgenomen in het academische ziekenhuis Charité in Berlijn.

Woensdag verklaarde de Duitse regering dat er ‘ondubbelzinnig bewijs’ is dat Navalni is vergiftigd met een zenuwgas uit de novitsjok-groep. Dat werd ook gebruikt bij de vergiftiging van de voormalige Russische spion Sergej Skripal en zijn dochter Julia in maart 2018 in Groot-Brittannië. Zij overleefden dat ternauwernood.