Turkije en Griekenland aan tafel over conflict in Middellandse Zee

De Griekse en Turkse overheid zijn bereid om te overleggen over de oplopende spanningen in de Middellandse Zee. De voorbije weken startte Turkije daar met proefboringen naar olie, ten zuidoosten van Kreta en Rhodos, tot grote ergernis van Griekenland. Beide landen zijn nu toch bereid om onder leiding van de Navo verzoeningsgesprekken te voeren.

De spanningen zorgden voor toegenomen vrees over een mogelijke militair conflict tussen twee landen van de alliantie. De EU overwoog zelfs sancties op te leggen aan Turkije.

Maar secretaris-generaal van de Navo Jens Stoltenberg meldt dat beide landen nu ‘technische gesprekken’ zullen voeren om ‘het risico op incidenten en ongevallen in de oostelijke Middellandse Zee’ terug te dringen.

Het conflict gaat over betwiste territoriale gebieden. Turkije meent recht te hebben om in het gebied naar olie te zoeken. Turkije is ook van plan om militaire oefeningen te houden ten zuiden van Kreta. Daarop besloot Griekenland militaire oefeningen te houden in het gebied.