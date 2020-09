ZEB nu bijna volledig in handen van Colruyt

Winkelketen Colruyt neemt de Fraluc Group, bekend van kledingketen ZEB, zo goed als volledig over. De Halse retailer trekt zijn belang verder op van 68 naar meer dan 96 procent, zo meldt hij donderdag nabeurs.

De Colruyt Group stapte in 2014 in de kledingketen ZEB. Die maakt intussen onderdeel uit van de holding Fraluc Group, waartoe ook de kledingketens PointCarré, The Fashion Store en ZEB For Stars behoren. Het is die holding die Colruyt nu nagenoeg volledig in handen neemt. Aan het management verandert niets.

De vier Fraluc-kledingketens zijn samen goed voor 114 winkels, waarvan één in Frankrijk, en ze realiseerden in het recentste boekjaar een omzet van 166 miljoen euro.

Financiële details over de deal worden niet bekendgemaakt.