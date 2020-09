Narvaez viert, maar Bagioli (Deceuninck - Quick-Step) blijft aan de leiding Settimana Coppi e Bartali

De Italiaan Andrea Bagioli van Deceuninck - Quick-Step is er donderdag tijdens de derde etappe van de Settimana Coppi e Bartali in geslaagd zijn leiderstrui te verdedigen. Dagwinst in de Italiaanse rittenkoers van het niveau 2.1 ging naar de Ecuadoraan Jhonatan Narvaez (Ineos Grenadiers).