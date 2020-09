Nog nooit zoveel illegale tabak voor waterpijp onderschept

De opsporingsdiensten van de Belgische douane hebben in 2020 al een recordhoeveelheid van 44,6 ton illegale waterpijptabak in beslag genomen. Ter vergelijking: vorig jaar ging het om ‘slechts’ om 1,45 ton. Daarnaast zijn ook vier illegale productiesites ontmanteld.

Dat meldt de FOD Financiën donderdag. De grootste vangst dateert van april. Toen kon de douane een container met 13.230 kg waterpijptabak in beslag nemen in de haven van Antwerpen. Eind juli werd in Brussel en Zaventem dan weer 11.000 kg waterpijptabak in beslag genomen in illegale opslagplaatsen en illegale verkooppunten.

Even later, half augustus, werd in Sint-Joost-ten-Node ook een kleine illegale productiesite van waterpijptabak ontdekt. Hier werd 800 kg waterpijptabak in beslag genomen. Van hieruit werden ook postzendingen met illegale waterpijptabak verstuurd naar klanten verspreid over Europa, aldus de douane.

Productie

In 2020 zijn tot nu toe vier illegale productiesites van waterpijptabak door de douane ontmanteld, tegenover geen enkele in 2019.

De grootste actie van 2020 was de ontmanteling van drie illegale productiesites in Vorst, Dilbeek en Lierde in mei. Hier werd niet alleen 11.604 kg waterpijptabak in beslag genomen, maar ook materiaal voor de productie ervan en een aanzienlijke hoeveelheid grondstoffen. Er werden in dit onderzoek vijf personen van hun vrijheid beroofd, aldus de douane nog.