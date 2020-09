Banksy, de artiest die ons met één tekening een geweten schopt

Banksy sponsort een boot die vluchtelingen uit de Middellandse Zee redt. Het begrip ‘geëngageerde kunst’ wordt daardoor wel echt tastbaar. Of is hij geen kunstenaar meer, maar een activist?

Hij is één van de nog levende kunstenaars van wie de werken de hoogste prijzen halen. En met één tekening kan hij ons een geweten schoppen. Toch weet niemand helemaal zeker wie Banksy is. We spraken over de Brit met Philippe Van Cauteren, artistiek directeur van het Gentse museum voor actuele kunst, en met cultuurjournaliste Inge Schelstraete.

Credits

Journalist Inge Schelstraete | Gast Philippe Van Cauteren| Presentatie Lise Bonduelle | Redactie Fien Dillen en Lise Bonduelle | Eindredactie Pieter Van Maele | Audioproductie Joris Van Damme | Muziek Brecht Plasschaert | Chef Podcast Bart Dobbelaere | Extra geluidsfragmenten Reuters

Reageer

Vragen, opmerkingen of suggesties? Mail podcast@standaard.be

Over deze podcast

Journalistiek om naar te luisteren. Dat zijn de podcasts van De Standaard. Elke weekdag praat een journalist u bij over een actuele kwestie.