Onderzoek naar aanpak Justitie in zaak Chovanec

De Hoge Raad voor Justitie (HRJ) start een onderzoek naar de manier waarop het gerecht het overlijden van Josef Chovanec in een politiecel in Charleroi aanpakt. Het is de eerste keer dat de Hoge Raad een onderzoek voert naar een gerechtelijk onderzoek dat nog loopt.

Dat meldt de HRJ donderdag. In een persbericht wijst de instelling erop dat het onderzoek naar de zaak nog niet is afgerond. Maar dat er toch al beeldfragmenten van de politie-interventie zijn gelekt, heeft voor veel ophef gezorgd. ‘Ook bij het optreden van het gerecht, dat zal moeten uitmaken waardoor en wanneer precies de heer Chovanec is overleden, worden veel vragen gesteld.’

De verenigde advies- en onderzoekscommissie heeft daarom beslist om een bijzonder onderzoek te voeren naar het verloop van de gerechtelijke procedure in deze zaak. Het onderzoeksteam zal bekijken hoe het dossier is opgestart, hoe het onderzoek loopt, of de controlemechanismen zijn gebruikt, en hoe de communicatie tussen het gerecht en de politie is verlopen.

De Hoge Raad merkt daarbij op dat het onderzoek als doel heeft om mogelijke disfuncties aan het licht te brengen, en niet de individuele verantwoordelijkheden. Ook over de feiten zelf doet de Hoge Raad geen uitspraak. ‘De Hoge Raad doet ook nooit uitspraken over de inhoud van rechterlijke beslissingen. De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht is essentieel voor het functioneren van de rechtsstaat.’

De Hoge Raad voor Justitie wil pas over het onderzoek communiceren zodra dat volledig is afgerond.