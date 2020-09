Buffy Wicks, een lid van de California State Assembly, had geen andere keuze dan haar pasgeboren baby mee te nemen naar een zitting van het lokale parlement. Wicks, die eind juli via keizersnede was bevallen van een dochter, had gevraagd om bij volmacht te stemmen voor een wetsvoorstel over wonen. Haar verzoek werd geweigerd en moest dus aanwezig zijn om haar stem te laten gelden.

Ze was bezorgd omdat er een recente uitbraak was van het coronavirus in de senaat, maar ze behoorde zogezegd niet tot de risicogroep. Buffy Wick bleef in haar kantoor tot de stemming aan bod kwam. Toen het zover was, was Wick net borstvoeding aan het geven. Ze legde een deken over haar dochter om haar af te schermen en nam het woord bij het wetsvoorstel.