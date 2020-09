Alexey Lutsenko wint op Mont Aigoual, Greg Van Avermaet knap derde

Alexey Lutsenko (27) won de zesde rit in de Tour, met aankomst op Mont Aigoual. De Kazachse kampioen van Astana bleef over van een vlucht met acht, met daarbij onder meer Greg Van Avermaet. Die moest lossen op de zware Col de la Lusette, maar werd knap derde. Adam Yates blijft leider.

Gele trui: Adam Yates

Groene trui: Sam Bennett

Bolletjestrui: Benoît Cosnefroy

Witte trui: Tadej Pogacar

Hoe kwam de zege tot stand?

Acht renners kozen al snel voor de aanval: de Ier Nicolas Roche (Sunweb), de Amerikaan Neilson Powless (EF Pro Cycling), de Noor Edvald Boasson Hagen (NTT), De Italiaan Daniel Oss (Bora-hansgrohe), de Fransman Rémi Cavagna (Deceuninck – Quick-Step), de Spanjaard Jesus Herrada (Cofidis), de kazach Alexey Lutsenko (Astana) én onze landgenoot Greg Van Avermaet. De CCC-renner (op 3’17’’ van leider Adam Yates) pakte al snel de virtuele gele trui. De vluchters namen al snel tot meer dan zes minuten voorsprong. Mitchelton-Scott bepaalde het tempo in het peloton maar op de eerste beklimming, de Cap de Coste, kregen ze hulp van Jumbo-Visma. Op de Col des Mourèzes nam ook Ineos Grenadiers over, waardoor de vluchters hun voorsprong zagen slinken. Op 30 km van de finish was Van Avermaet zijn virtuele gele trui kwijt en moesten Oss en Boasson Hagen vooraan lossen. Na een versnelling van Powless haakte ook Cavagna af, even later gevolgd door Herrada. Waarna Lutsenko op de Col de la Lusette solo ging. Hij hield vlot stand en deed zo ploegmanager Alexander Vinokourov juichen. Achter Lutsenko werd Herrada tweede. Greg van Avermaet klopte Powless voor de derde plaats. Achter hen won Julian Alaphilippe de spurt van het peloton, hij pakte zelfs een seconde terug.

Wie reed zich nog in de kijker?

De mannen van Ineos Grenadiers. Die namen in de finale in de finale over van Mitchelton-Scott en bepaalden het tempo. Maar meer ook niet.

Fabio Aru probeerde vanuit het peloton naar de koplopers te rijden, maar de Italiaan van UAE-Team Emirates zag dan toch in dat hij bezig was aan chasse patate.

Wat deden de favorieten?

Niks. Een bergetappe, met een aankomst bergop maar niemand viel aan. Geen vuurwerk dus. Tadej Pogacar reed net voor de slotklim lek, maar de leider in het jongerenklassement kon snel weer aansluiten.

Verder nog iets dat u moet weten?

Achter de vluchters sprokkelde Sam Bennett opnieuw drie puntjes meer dan Peter Sagan, waardoor de Ier van, Deceuninck – Quick-Step iets steviger in het groen staat.